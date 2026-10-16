नाक़िस और ना-मुकम्मल आते हैं सब यहाँपर

नाक़िस और ना-मुकम्मल आते हैं सब यहाँपर

गलतियाँ कर करके सीख जाते हैं सब यहाँपर

-एन. आर. कस्वाँ



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42 मिनट पहले