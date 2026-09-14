मुसबत ख़्यालात

मनफ़ी हालात में भी अगर आप मुसबत - ख़्यालात रहेंगे

क़ामयाबी क़दम चूमेगी ख़ुशगवार हालात-ए-हयात रहेंगे!

-एन. आर. कस्वाँ

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31 मिनट पहले