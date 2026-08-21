मुसाफ़िरत

बाजलोगों की बग़ैर मंज़िल-ए-मक़्सूद मुसाफ़िरत हुआ करती है

बीच राह किसी मोड़पर उनके सफ़र की आखिरत हुआ करती है



- एन आर कस्वाँ

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एक घंटा पहले