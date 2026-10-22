मसर्रत

एक मिनट नाखुश रहकर हम अपने साठ सैकंड खुशी के खो देते हैं

मसर्रतों के एक - एक क़ीमती पल को हम मायूसियों में खो देते हैं!

-एन. आर. कस्वाँ



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4 घंटे पहले