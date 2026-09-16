मंज़िल-ए-मक़्सूद

ज़िन्दगी के इम्तिहान बाक़ी हैं हम में भी जान बाक़ी है

चल मुसाफ़िर मंजिले-मक़्सूद से अभी पहचान बाक़ी है

-एन. आर. कस्वाँ

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21 मिनट पहले