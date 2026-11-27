नाम-ए-मज़हब से लुट जाता है

नाम-ए-मज़हब से लुट जाता है

नाम- ए-वतन से लुट जाता है!

अमीर- ए-शहर से मुफ़लिस का

तन मन और धन लुट जाता है!

-एन. आर. कस्वाँ

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1 hour ago