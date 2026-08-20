कुछ किए बग़ैर

मरने भी नहीं दिया और कजा भी दे दी

गुनाह भी नहीं बताया और सजा भी दे दी

जज़ा कौनसे जन्म की ले रही है ज़िंदगी

हमारे कुछ किए बग़ैर हमारी रजा भी दे दी

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एक घंटा पहले