खुशी के लम्हात को दो चीज कभी होती नहीं बर्दाश्त

खुशी के लम्हात को दो चीज कभी होती नहीं बर्दाश्त

ख़राब मुस्तक़बिल का डर और बुरे वक़्त की यादाश्त

-एन. आर. कस्वाँ

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34 मिनट पहले