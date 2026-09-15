खुद के सिवा

खुदके सिवाय किसी औरका खुदको बनाके ख़ादिम ओ मुरीद मत रखो

हयात में कभी किसी चीज़ की किसी और से कभी भी उम्मीद मत रखो



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले