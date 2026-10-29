न जाने दुनिया में आकर उसको

न जाने दुनिया में आकर उसको क्या-कुछ खो जाने का डर सताता है

जबकि बन्दा यहाँ खाली हाथ आता है और यहाँसे खाली हाथ जाता है

- एन. आर. कस्वाँ

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52 मिनट पहले