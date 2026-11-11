कमाल ए तसव्वुर

फ़ासले हैं दरमियाँ और वोह हैं पास हमारे आए बिना

कमाल -ए-तसव्वुर देखिए रंग लाई हिना लगाए बिना

-एन. आर. कस्वाँ

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago