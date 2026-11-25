जो शख़्स खुद अपनी क़दर अपने-आप नहीं कर सकता है

जो शख़्स खुद अपनी क़दर अपने-आप नहीं कर सकता है

वोह किसी और चीज़ की क़दर भी क्या ही कर सकता है!!

- एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले