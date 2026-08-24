ज़िंदगी का पेचो-ख़म देखा

वक़्त को हर वक़्त बेरहम देखा

तन-मन पर उम्रका सितम देखा,

पल- पल बदलते हुए रंग- रूप

ज़िन्दगी का पेच-ओ-ख़म देखा!

-एन आर कस्वाँ

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एक घंटा पहले