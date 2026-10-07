जीवनधारा

दर हक़ीक़त एक तरफ़ एक ओर तसव्वुर हमारा

सोच और सच किनारे दो बीच बहती जीवनधारा

-एन. आर. कस्वाँ

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54 मिनट पहले