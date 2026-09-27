जीना मुहाल

ज़िंदगी जीने केलिए तैय्यारी तो हमसब बाकमाल करते हैं

मग़र बात ज़िन्दगी जीने की आए तो जीना मुहाल करते हैं

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले