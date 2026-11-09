मसर्रतों की मुझ को आदत नहीं है!

मुझ को मेरा दर्द ए दिल ही सही है

मसर्रतों की मुझ को आदत नहीं है!



जुस्तजू आदत बदलने की करें क्या

बाक़ी नहीं अब कोई हसरत रही है!

-एन. आर. कस्वाँ

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35 minutes ago