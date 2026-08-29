गिला कैसा

ये दुनिया हमारी नहीं हम इस दुनिया के नहीं

गिला कैसा अगर तुम भी हमारे नहीं ना सही

-एन. आर. कस्वाँ

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51 मिनट पहले