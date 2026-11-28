आज और एक दिन आया नहीं आज एक और दिन कम हुआ

आज और एक दिन आया नहीं आज एक और दिन कम हुआ

येह समझ लिया वो हर-पल जी लिया वर्ना बेसबब बेदम हुआ

-एन. आर. कस्वाँ

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37 मिनट पहले