एहतिमाल

मुश्क़िलात को तवज्जो देंगे तो कष्ट और ज्यादा बढकर मिलेंगे

इमकानो एहतिमाल को तरजीह देंगे और अच्छे अवसर मिलेंगे

- एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले