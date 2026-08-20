चाहना

हम तुम को चाहें तुम हम को यार चहना

बस आरज़ू हैके हदो-हुदूद के पार चाहना

- डॉ. एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले