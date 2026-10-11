बे-काबू दिमाग़

आप का सब से बड़ा दुश्मन है आप का बे-काबू दिमाग़

दिमाग़ के हैं खेल सब राग अनुराग आसक्ति और वैराग!

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले