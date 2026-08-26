हर बात का बेबात बतंगड़ बनाते

हर बात का बेबात बतंगड़ बनाते हैं होनेको कोई बात नहीं होती

औरों का वही मज़ाक उड़ाते हैं जिनकी कोई औक़ात नहीं होती

-एन आर कस्वाँ

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एक घंटा पहले