अरमान

जहांपर आपके दिल के अरमान मुक़म्मल हो गए

समझो वहाँपर ज़िंदगी के सारे सवाल हल हो गए

-एन. आर. कस्वाँ

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50 मिनट पहले