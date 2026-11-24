अपनी खुशियो और मसर्रतों केलिए आप खुद ही जिम्मेदार हो

अपनी खुशियो और मसर्रतों केलिए आप खुद ही जिम्मेदार हो

अगर दूसरों से इसकी उम्मीद रखते होतो मायूसी के हक़दार हो

-एन. आर. कस्वाँ



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एक घंटा पहले