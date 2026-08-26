अपने अंदर देखो

हयात ए सहरा देखो हयात ए समंदर देखो

अपना चेहरा देखो गोया अपने अंदर देखो

-एन आर कस्वाँ

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एक घंटा पहले