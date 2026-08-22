अपना मकान

हरगिज़ नहीं मंज़ूर हम को किसी के महल का दरबान बनकर रहना

इससे बेहतर है अपने खुदके कच्चे मकान का सुल्तान बनकर रहना

-एन आर कस्वाँ

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एक घंटा पहले