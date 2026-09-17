विमुख धर्म से होता जब भी

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NAND KISHOR

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                            अलबेली ये जीवन धारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पापी है तन प्यारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्णमयी लंका के पाछें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठूंठ मिटाया अपना सारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीता देखो विष का प्याला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाल गले में कंठी माला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोंग रचाए श्रेष्ठ बताए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनका ही है बोल बाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अजर अविनाशी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीव जगत का स्वामी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर करूंगा विपदा सारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माया का भंडारी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाप पुण्य की नाव सवारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक दूजे पर होती भारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच भंवर में गोते खाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन लगाए पार हमारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बड़ा तुम छोटे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुण से लगते खोटे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेल खेलता जैसे मानव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें ही तो मरते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में पाला मैल जरा भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिए तराजू तौला तो भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश कहां फिर पाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विमुख धर्म से होता जब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरा भरा परिवार सभी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित होता सम्मान बड़ों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में मर्यादा दर्शन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करे विश्व गुणगान इन्हीं का
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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