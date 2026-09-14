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मंगल तिलक

NAND KISHOR

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                            सेवा ही सत्कर्म हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्नत राष्ट्र बनाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान बढ़े अपनों का जिससे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल तिलक लगाएंगे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेज पुंज यह देख पताका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीश महल फहराएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा सी पावन धारा यह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमृत पान कराएगी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागृत होगा हिंदू जिससे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता पाठ पढ़ाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान बढ़े अपनों का............
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सकल विश्व परिवार हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन जन भाव जगाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आन पड़ी विपदा में कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर हाथ बढ़ाना है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरे भरे खलिहान हमारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय भाव दिखाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान बढ़े अपनों का...........
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारि पुरुष में भेद नहीं अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग साथ ही चलना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंजिल तो है एक हमारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्य उसे ही पाना है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत मां की करके सेवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना फर्ज निभाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान बढ़े अपनों का..........
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा ही सत्कर्म हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्नत राष्ट्र बनाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान बढ़े अपनों का जिससे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल तिलक लगाएंगे।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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