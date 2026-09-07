जीने के लिए कुछ

जीने के लिए कुछ बहाना चाहिए;

कुछ उम्मीदों के सहारे जीना चाहिए।

राह में यदि गम आए तो ना कभी मान हार,

जीने को कुछ और नया- पन लाना चाहिए।

यह मुल्यवान शरीर खुदा ने तुम्हें क्यों सोंपा है,

मां,बाप, गुरु के आशीर्वाद का भी करो मान ,

इसका कर ध्यान बढ़ाओ देश, परिवार का नाम ।

बेकार में ना दो पिर्य अपनी कीमती समझ जान,

आत्म -हत्या करना सबसे है बढ़ा पाप कोजान।

ये बहुमुल्य शरीर को बचा , ना बन तुम नादान,

प्रकृति से करो प्यार, पर्भू का भजन करो अपार।

उसी का है यह संसार वहीं करे हबको भव- पार

मर्यादा का है संसार इससे खुश होते सपरिवार।

-नानक चन्द्र



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एक घंटा पहले