बसंत आये, बहार आये

बसंत

बसंत आये, बहार आये

प्यार लाये, चमन लाये।

फूल खिले, मन खिले

दिल मिले, विचार मिले।

खुशी मिले, शांति मिले

जीवन जीने की राह मिले।

मौसम बदले, मिजाज बदले

खेतों की हरियाली बदले।

कोयल कुके, आम फले

बुराई की होलिका जले।

सर्दी जाए, गर्मी आए

चेहरे पर मुस्कान लाये।

स्वस्थता मिले, स्वछता मिले

मौसम में बिषमता मिले।

देश बदले, समाज बदले

हरेक लोग का मिजाज बदले।

प्रीत मिले, रित मिले

शादी की गीत मिले।

बसंत आये, बहार आये

प्यार लाये, चमन लाये।



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46 मिनट पहले