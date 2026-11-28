बरसात के एक बूॅंद के लिए तरसती ज़िन्दगी

चिन्ता की चिता में जलती ज़िन्दगी

चिंतन के लिए पल-क्षण ढूॅंढ़ती ज़िन्दगी।



नदी के प्रवाह का आनन्द लेने की कोशिश में ज़िन्दगी

किनारे पर बैठकर प्रवाह की तेजी से घबराती ज़िन्दगी।



मछुआरे को बीच समुन्दर में देख खुश होती ज़िन्दगी

समुन्दर के लहरों के दो-चार थपेड़े देख भागती ज़िन्दगी।



बरसात के एक बूॅंद के लिए तरसती ज़िन्दगी

गल जाने के डर से भागती ज़िन्दगी।



चिन्ता की चिता में जलती ज़िन्दगी

चिंतन के लिए पल-क्षण ढूॅंढ़ती ज़िन्दगी।

=नाग मणि

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