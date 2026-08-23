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शीर्षक -हमारे कर्म

N manglam

N manglam

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हमारे कर्म ही जीवन देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिछले जन्म के कर्म फल हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव का जन्म हमने पाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छे और सच्चे कर्म करने हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह माया के संसार आये हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांसों के साथ सब अपने हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस स्वार्थ फरेब हम रखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीरज हमारे कर्म सच लिखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते नाते सब सांसों के साथ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हम तुम बस सांसों का खेल हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम न छल फरेब मन में रखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोक्ष की राह पर हम चलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न संग लाए न कुछ लेकर जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां सब मोह माया छोड़ कर जाना हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सभी सब जानते और समझते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने गलत कर्म हम कर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा पाठ रमायण गीता उपदेश हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें आचरणों को सहयोग करना हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म फल व्यवस्था कुदरत देती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज न तो समय के साथ मिलतीं हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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