शीर्षक - एक सच..

शीर्षक - एक सच.....

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एक सच न फैसले हमारे होते हैं।

सोच और समझ बस रहती हैं।



जन्म न मृत्यु का समय होता हैं।

अंदाज और विचार हम कहते हैं।



ईश्वर और कुदरत के फैसले हैं।

हर पल लम्हों के नियम रहते हैं।



एक सच हमारा कुछ न होता है।

न लाएं न ले जा कुछ सकते हैं।



औलाद के लिए हम सोचते हैं।

न बचपन की सोच सोचते हैं।



एक सच समय कुदरत होते हैं।

शब्द, कविता, नीरज लिखते हैं।



धर्म-कर्म और मन विचार होते हैं।

हां एक सच हमारे कर्म रहते हैं।



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एक घंटा पहले