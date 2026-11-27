यादें और लम्हें मन भाव में रहतीं हैं।

आदत ही तो हम सबकी होती हैं।

जीवन और जिंदगी भर रहतीं हैं।



हम सब एक-दूसरे को जानते हैं।

आदत के साथ हम सब होते हैं।



नीरज आदत को शब्दों में लिखते हैं।

तेरी मेरी आदत ही हम याद करते हैं।



सोचे हम सब की आदत ही जानते हैं।

हम सब मिलकर तब तो साथ रहते हैं।



आदत ही हम सब की याद बनती हैं।

यादें और लम्हें मन भाव में रहतीं हैं।



हां उम्र और सोच हमारी बदलती हैं।

बस एक हमारी आदत न बदलती हैं।



तेरे मेरे सपने और हमसफर बनते हैं।

आदतें और आदत के साथ रहते हैं।

-नीरज कुमार अग्रवाल

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एक घंटा पहले