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mursaleen fatma

mursaleen fatma

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                            पक्की दीवारें, ऊँचा मकान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ ये सब सच्चा लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तो अपना वो मिट्टी का मकान ही अच्छा लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की यादें हैं उस घर से जुड़ी हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब खेल-कूद के घर को आती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दालान में ही चौकी पर रखे चूल्हे पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अम्मी खाना बनाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सर्दी में सुबह-सुबह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बोरी बिछाकर बैठ जाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्दी के वो मज़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं और कहाँ आते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत के पन्नों का वो ही दौर सच्चा लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तो अपना वो मिट्टी का मकान ही अच्छा लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तो अपना वो मिट्टी का मकान ही अच्छा लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच कहूँ तो ज़िंदगी भागती जा रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बचपन की आदत छूटती जा रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दिल के किसी कोने में वो याद अब भी ज़िंदा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल से मोहब्बत बहुत थी मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ना आज से निंदा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कें अब पक्की हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन वो रास्ता कच्चा लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तो अपना वो मिट्टी का मकान ही अच्छा लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसों बीत गए उस बात को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सपने उसी के आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बड़े ज़रूर हो गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वापस उसी घर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अब ज़िंदगी में आए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी उसी घर में दिखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों के जहाँ में तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस वो ही दिन टिकते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है वो सपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हक़ीक़त से ज़्यादा सच्चा लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तो अपना वो मिट्टी का मकान ही अच्छा लगता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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43 मिनट पहले

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