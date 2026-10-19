आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mera kasba meri pahchan
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मेरा कस्बा, मेरी पहचान

mursaleen fatma

mursaleen fatma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            न शहर है मेरा, न गाँव है मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन दोनों के बीच बसा एक संसार है मेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पूरी तरह शहर, न गाँव की सूरत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कस्बा ही है मेरी सबसे प्यारी मूरत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रूप को मैंने यहाँ बदलते देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग को चढ़ते और ढलते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पक्के मकानों के सिलसिले दिखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कभी जंगल खिला करते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वहाँ दुकानों के मेले सजते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग, हर रूप बदल गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा गाँव अब नगर-सा सँवर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़े, किताबें, मिठाइयाँ और पकवान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई दर्ज़ी की दुकानें, विद्यालय और राशन की दुकान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ज़रूरत का सामान यहाँ मौजूद है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी चीज़ की कमी का अब कहाँ एहसास है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर जाने की चाह भला क्यों हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हर ज़रूरत का ठिकाना यहीं हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैंक हो या अस्पताल, हर सुविधा यहाँ दिखती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा छोटा-सा कस्बा अब नगर-सा लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की वो गलियाँ अब वैसी नहीं रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों की वो तस्वीरें भी पहले जैसी नहीं रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दिलों में बसे एहसासों को कैसे भुलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते हुए लम्हों को यादों से कैसे मिटाएँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग बदले हैं, वक़्त भी बदल गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दिलों में बसा अपनापन आज भी ज़िंदा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी यहाँ लोग एक-दूजे के लिए हाथ बढ़ाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई गिर जाए राह में, तो मिलकर उठाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़रीबों के लिए भी यहाँ सहारे मिल जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल वक़्त में कई हाथ मदद को आ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी इंसानियत और ऐसा अपनापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला और कहाँ मिलेगा ऐसा प्यारा आँगन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर घूमे, राज्य घूमे, घूमे गाँव की राह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखे कितने रंग, कितनी दुनिया, कितनी चाह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दिल ने हर बार यही पैग़ाम दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कस्बे-सा सुकून कहीं और न मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न शहर की भीड़ में, न गाँव की छाँव में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बात है मेरे कस्बे की मिट्टी और हवाओं में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ की यादें, यहाँ के लोग, यहाँ का प्यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल में बसता है मेरा कस्बा हर बार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न शहर है मेरा, न गाँव है मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन दोनों के बीच बसा एक संसार है मेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे कितनी भी खूबसूरत नज़र आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कस्बे-सा अपना कोई और कहाँ कहलाए!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
2 घंटे पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree