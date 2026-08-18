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स्वतंत्रता

Muneer Shamee

Muneer Shamee

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                            स्वतंत्रता ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरंगा आज गगन में लहराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरों की गाथा फिर दोहराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन से पूछो—क्या सचमुच हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वतंत्र हुए हैं, या केवल पर्व मनाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां ईर्ष्या की आग जलती हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों से ही दूरी पलती हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मन में टीस निकलती हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ स्वतंत्रता अधूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां पूर्वाग्रह की दीवारें जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य को मनुष्य से बाँटें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति, भाषा, धर्म और वर्ग के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम पर रिश्तों के धागे काटें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ स्वतंत्रता अधूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्षपात की छाया, जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय का सूरज ढक जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग्यता पीछे छूट जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पहचान आगे बढ़ जाती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ स्वतंत्रता अधूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी केवल सीमा की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षा करने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी केवल उत्सव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झंडा फहराने का नाम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी तो वह चेतना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भेदभाव को मिटा सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईर्ष्या के विष को त्याग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हृदय में प्रेम जगा सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई छोटा, न कोई बड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई अपना, न कोई पराया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पक्षपात की कोई भाषा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पूर्वाग्रह का कोई साया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अवसर सबको समान मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ न्याय सभी के साथ चले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रतिभा का सम्मान हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सत्य निर्भय होकर बोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ, इस स्वतंत्रता दिवस पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया संकल्प उठाएँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले अपने मन को आज़ाद करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर देश को और महान बनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरंगा केवल ध्वज नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह समानता का संदेश है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भारतीय के सम्मान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की सच्ची स्वतंत्रता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की ईर्ष्या मिटे, पूर्वाग्रह हटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्षपात की हर दीवार गिरे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हर दिल में इंसानियत जगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी स्वतंत्रता का असल सूरज खिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय हिंद! 🇮🇳
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुनीर शमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अण्डाल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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