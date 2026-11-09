कैसे गुजरेगी ये जिंदगानी कांटेभरे बिस्तर पर
भीगे हुए तकिये की चादर पे सुलाया न कर
कभी तो लिखी होगी तकदीर में तेरी मुलाकात
पनपी हुई कहानी यूं , विलन बनाया न कर
याद हैं ना वो बचपन के दिन , जब मिले थे हम
कहा था तुमने - की इतना मुस्कुराया न कर
बेकार करारी! हाय! हमने तो तुमसे किया था इकरार
बिकी हुई चीज़ों को फिरसे, तुम बिकवाया न कर
मांगा जब हमने तुम तो वो भी कहता है- कौन है ये हम
पराई चीज़ों पे अपना हक जताया न कर।।
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48 मिनट पहले
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