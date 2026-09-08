आओ सब जन मिल गुणगान करें हिंदी

मां के आंचल सी पावन हिंदी

आंगन में तुलसी सी महके हिंदी।



गंगा की निर्मल धारा सी बहती हिंदी

दादी मां की मीठी लोरी सी हिंदी ।



भारत भू के माथे पर सजी हिंदी

जन- जन के हृदय में बसी हिंदी ।



मीरा के भजन सी मधुर हिंदी

प्रेमचंद की कथा-व्यथा कहती हिंदी ।



आज हमारी अमिट पहचान बनी हिंदी

आओ राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाएं हिंदी ।



लाल किले से दहाड़ती शेरनी सी हिंदी

देश -दुनिया में परचम लहराती हिंदी ।



खेतों में खलिहानों में चहकती हिंदी

नगरों में महानगरों में बुलंद होती हिंदी ।



कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्यारी हिंदी

हम हैं बहुभाषी, एकसूत्र में पिरोती हिंदी ।



आओ सब जन मिल गुणगान करें हिंदी

सब मतभेद भूल, मान बढाएं हिंदी ।

- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा



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26 मिनट पहले