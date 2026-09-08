आओ सब जन मिल गुणगान करें हिंदी

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Mukesh Kumar

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                            मां के आंचल सी पावन हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंगन में तुलसी सी महके हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा की निर्मल धारा सी बहती हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी मां की मीठी लोरी सी हिंदी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत भू के माथे पर सजी हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन- जन के हृदय में बसी हिंदी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीरा के भजन सी मधुर हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमचंद की कथा-व्यथा कहती हिंदी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज हमारी अमिट पहचान बनी हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाएं हिंदी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाल किले से दहाड़ती शेरनी सी हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश -दुनिया में परचम लहराती हिंदी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों में खलिहानों में चहकती हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नगरों में महानगरों में बुलंद होती हिंदी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्यारी हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हैं बहुभाषी, एकसूत्र में पिरोती हिंदी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ सब जन मिल गुणगान करें हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब मतभेद भूल, मान बढाएं हिंदी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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