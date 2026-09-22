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चीख किसी एक की नहीं

Mukesh kumar

Mukesh kumar

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                            चीख किसी एक की नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये युग के विवेक की कहानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ आँसू तो बहते हैं आँखों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पत्थर बनी संवेदना पुरानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दर्द केवल एक शरीर का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये आत्मा पर किया गया प्रहार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये प्रश्न है उस समाज से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे अपनी सभ्यता पर बड़ा अभिमान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस धरती ने संस्कारों की बातें कीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने मानवता के गीत सुनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी धरती पर क्यों बार-बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की अस्मिता के दीप बुझाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रातों तक शोर उठता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दिनों तक आक्रोश जलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वही भीड़ लौट जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वही मौन पलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोमबत्तियों की लौ बुझ जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पीड़ा की रात नहीं ढलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अखबारों की सुर्खियाँ मिट जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आत्मा की चोट नहीं मिटती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानून के पन्ने बढ़ते गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वादों के महल सजते गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सोच की बंजर जमीन पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैवानियत के बीज क्यों उगते गए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार सवाल उसी से होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"वो कहाँ थी? क्यों बाहर गई?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर समाज के कटघरे में खड़े होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"वो सोच कहाँ से आई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने इंसान को हैवान बनाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस अंधे अहंकार ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के सम्मान को मिटाया?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने उसकी गरिमा को कुचला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने केवल एक जीवन नहीं तोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने मानवता के माथे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अमिट कलंक छोड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरकारों के वादे बहुत हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोषणाओं के दीप बहुत जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर न्याय की राह में जब तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवाबदेही के कदम नहीं चले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ कानूनों की कठोरता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों की शुद्धता भी चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ सुरक्षा के नारे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान की संस्कृति भी चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बेटियों को डर सिखाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्तों की सीमाएँ बताते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उन जहरीली मानसिकताओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलने का साहस क्यों नहीं दिखाते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कड़वा सत्य यही समाज का है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरों पर सभ्यता का श्रृंगार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर कहीं छिपा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंवेदनाओं का अंधकार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पीड़िता केवल एक घटना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो एक जीवित एहसास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी खामोशी के पीछे भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्षों का पूरा इतिहास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आँखों के आँसू पूछते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या इंसानियत अभी जीवित है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या संवेदना के इस युग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्यता अभी भी शेष है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन सम्मान संस्कार बनेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन सोच की दीवारें गिरेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन किसी की खामोश चीख भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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