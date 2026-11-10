चिंतन मन में बसा के तुमको अवचिंतन मन कर देता है।

चिंतन मन में बसा के तुमको अवचिंतन मन कर देता है।

हर एक सांस तुम्हारी धुन में मेरा हर पल भर देता है।

तुमको पाकर यह जीवन अब सब भाव नेछावर कर देता है।

प्रियेशी हो तुम मेरी तुम्हारा प्रेम मेरा सब दुख हर लेता है।

हरि चंदन हो तुम मेरे मन की सब शीतल कर देता है।

चिंतन मन में बसा के तुमको अवचिंतन मन कर देता है।

बसी हुई हो रुधिर में तुम तो रक्त चाप सम्हल जाता है

जगा रही है चाहत तेरी पल भर तुमको नज़र ने देखा है।

पूजा का वंदन हो तुम मेरी तन मन सब शांत कर देता है।

चिंतन मन में बसा के तुमको अवचिंतन मन कर देता है।

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51 मिनट पहले