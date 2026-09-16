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अपना वसंत स्वयं रचो...

Mukesh kumar

Mukesh kumar

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                            हर कली अपने भीतर एक संभावना रखती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फर्क बस इतना है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ को वसंत मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ को अपना वसंत स्वयं बनाना पड़ता है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कली के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनकही कहानी छिपी होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया आकाश छूने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटी-सी संभावना होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कलियों को ऋतु का साथ मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ को धूप में तपकर खिलना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ को वसंत विरासत में मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ को अपने हाथों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना वसंत रचना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते चाहे काँटों से भरे हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम चाहे कितना भी प्रतिकूल हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बीज के भीतर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा वन बनने का साहस होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि बदलाव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर की ऋतुओं से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर की इच्छाशक्ति से जन्म लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतझड़ चाहे जितना लंबा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई सुबह का जन्म निश्चित होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस आवश्यकता है विश्वास की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य की और निरंतर प्रयास की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए प्रतीक्षा मत करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सुनहरे मौसम की...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों को सींचो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने प्रयासों को पंख दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपनी आत्मा की मिट्टी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने विश्वास का बीज बोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना वसंत स्वयं रचो। 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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