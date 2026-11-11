आविल ज़िन्दगी में

मन के धुँधले आईने में कुछ चेहरे रह जाते हैं…

मन आज कुछ आविल-सा है, जैसे कोई सपना घायल-सा है। कुछ बातें होंठों तक आकर, लौट गईं बनकर सन्नाटा है।

आँखों में कुछ धुंध ठहरी है, यादों की कोई नदी गहरी है। जिसे भुलाने की कोशिश की, वही स्मृति सबसे सुनहरी है।

कुछ रिश्ते मौसम जैसे थे, कुछ अपने होकर भी कैसे थे। हम उम्रभर जिन्हें पढ़ते रहे, वे लोग अधूरी भाषा जैसे थे।

अब न कोई शिकायत बाकी है, न मिलने की कोई आस बाकी है। बस मन के किसी कोने में, एक अनकही-सी प्यास बाकी है।

कभी खुद से भी मिलना होगा, इन खामोशियों को पढ़ना होगा। जो बिखरा है भीतर वर्षों से, उसे फिर एक दिन जुड़ना होगा।



- मुकेश कुमार बिस्सा

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एक घंटा पहले