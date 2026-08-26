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वक़्त एक लुटेरा है

Mohit bari

Mohit bari

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                            वक़्त एक लुटेरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हर दिन लूट रहा है मुझे मेरी माँ को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन-दर-दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टुकड़े-टुकड़े करके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लुटेरा चुराता है धीरे-धीरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के बालों का काला रंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की आँखों की रोशनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की पीठ की सीधाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लुटेरा माँ के हाथों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी ताक़त चुरा रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके पैरों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी रफ़्तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके दिल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी धड़कन की गति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ जब सो जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मैं देखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी साँस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्की, धीमी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे लुटेरा उसकी साँस भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे चुरा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चाहता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय रोक दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ को इसी जगह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँध दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लुटेरे के साथ चल रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दिन आएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब लुटेरा माँ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी तरह चुरा लेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ को ढूँढ़ता रहूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे माँ हमेशा मेरे अंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप को ढूँढ़ती रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं समझता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि लुटेरे को रोका नहीं जा सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस माँ के साथ रहना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हर पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो माँ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह लुटेरे के साथ जा रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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