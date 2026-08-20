एक साथी ज़रूरी है

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Mohit bari

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                            चाय का कप आधा साझा करने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंडी रातों में कंबल की सिलवटें भरने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आँखें भरी हों थकान से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बिना कहे सिरहाने पैर धरने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चश्मे का खोया फ्रेम ढूँढ़ने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँपते हाथ से दवा की शीशी खोलने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आवाज़ भी साथ न दे पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ख़ामोशी की भाषा सहज ही बोलने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह की पहली अख़बार मिलकर बाँचने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय की केतली को आँच से संभालने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मौसम अचानक करवट बदलने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भीगे हुए कपड़े आँगन से उतारने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते दिनों की कहानियाँ फिर से दूहराने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना सुर-ताल के भी पुराना गीत गुनगुनाने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब रात का सन्नाटा डराने लगे मन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो माथा चूमकर सुकून की नींद सुलाने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन की ढलती हुई धूप सेंकने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराने एल्बम के पन्ने मिलकर देखने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब रास्ते धुँधले लगने लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बस एक-दूजे का सहारा टेकने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी बात के भी मुस्कुराने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र के इस ढलते सफ़र को सुहाना बनाने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दुनिया की हर रौनक़ बेगानी लगने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बस एक-दूसरे की आँखों में घर बसाने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए एक साथी ज़रूरी है, जो तैयार हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस उम्र से उस उम्र तक साथ चलने को।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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