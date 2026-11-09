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इस तरह यूँ ना तू मुरझाया कर याद जब भी तुझे मेरी आए

Mohd Ajram

Mohd Ajram

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            या मोहब्बत के गीत गाया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मुझे देर तक सताया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठता हूँ मैं उस किनारे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मुझे रोज़ मिलने आया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन तेरे नींद क्यूँ नहीं आती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको इतना भी तू बताया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको शाहों से कुछ मिला भी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू फ़कीरों के दर पे जाया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत तो एक बार आनी ही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मुझे इतना मत डराया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख कर ये घटायें उठती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ुल्फ़ ऐसे ना तू झटकाया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँसुरी जब भी मैं बजाऊँ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हीर बन के तू गुनगुनाया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या अमावस की काली रातों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँदनी सी तू जगमगाया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैन आता नहीं बिन तेरे मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ मेरा चैन मत चुराया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक गुलाब-ए-हयात है तू मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस तरह यूँ ना तू मुरझाया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद जब भी तुझे मेरी आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके चुपके तू मुस्कुराया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाके उसको तू ये कह दे जलाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के मुझे इतना मत रुलाया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-जलाल साहरनपुरी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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