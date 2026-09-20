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मेरी नानी

Mitali Upadhyay

Mitali Upadhyay

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                            मेरी नानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गाँव था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मिट्टी का घर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उस घर में रहती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी नानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो घर सिर्फ़ घर नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके पति की आख़िरी निशानी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए उनके जाने के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नानी ने उस चौखट को नहीं छोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कुछ घर ईंटों से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों से बने होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेत सूने हो गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन ख़ामोश हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ज़िंदगी धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके हिस्से की भीड़ ले गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी वो वहीं रहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अपनी यादों के साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका बेटा शहर में था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहू और बच्चे भी वहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और नानी के हिस्से में रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गाँव, एक घर, कुछ खेत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक लंबी-सी ख़ामोशी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी सोचती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस रास्ते पर मेरे छोटे-से पैर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते-चलते थक जाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी रास्ते को नानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले कैसे पार करती होंगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उम्र ने उनके पैरों को नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके हौसले को मज़बूत किया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आज भी वो बाज़ार याद है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नानी के साथ चलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पसंद की चीज़ें लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उनके हाथों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटे-छोटे निवाले खाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर वो आवाज़—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मिष्टू…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए वो सिर्फ़ नाम नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो उनका प्यार था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसा नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दुनिया में किसी और की आवाज़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपना-सा नहीं लगेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंगाल की मिठास लिए वो नानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रसगुल्ले-सी मीठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन अपनी ज़िंदगी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने कड़वे घूँट पी गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दुनिया शायद कभी जान ही नहीं पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति के जाने का दुःख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेलेपन की रातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों की शिकायतें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर बीमारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने हर दर्द को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी साड़ी के पल्लू में बाँधा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुस्कुराकर जीती रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर 21 अक्टूबर 2024 की वो तारीख़ आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने मेरी दुनिया से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक इंसान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी “मिष्टू” कहने वाली आवाज़ छीन ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी कभी उस गाँव की कल्पना करती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वो उसी घर की चौखट पर बैठी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों को देख रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुझे दूर से देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वही कह रही हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मिष्टू …”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश, समय एक बार पीछे लौटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मैं उनके साथ उस बाज़ार तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा और चलूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पैरों के दर्द की शिकायत नहीं करूँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उनके पास चलती रहूँगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अब समझ आया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो रास्ता बाज़ार तक नहीं जाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो रास्ता मुझे मेरी नानी तक ले जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अब वो नहीं हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनका “मिष्टू"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर कहीं अब भी ज़िंदा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया के लिए वो कांति देवी थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरी नानी थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरी नानी के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हमेशा उनकी “मिष्टू” रहूँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-मिताली उपाध्याय
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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