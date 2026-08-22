तू आगे चलना मेरे,
मैं तेरी परछाई बनूँगी।
गिरे तू... तो थामने के लिए मैं साथ चलूँगी।
तुझे तू और मुझे मैं से
"हम" बनाऊँगी।
जितना साथ मैं तेरा दूँ,
उससे ज़्यादा तू मेरा साथ दे;
कुछ ऐसी उम्मीद
मैं तुझसे करूँगी...
तू बोल के तो देख
मैं तेरा हूँ... तू मेरी है;
मैं तेरे लिए ज़माने से लड़ लूँगी।
शर्त इतनी है जनाब,
तू मुझे मुझसे ज़्यादा चाहना;
मैं तुझे मेरी दुनिया दे दूँगी।
पहले रिश्ते को नाम तुम दोगे,
साथ तुम्हारा मैं दे दूँगी।
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एक घंटा पहले
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