छोड़ शिकार फिर उसने फल फूल की दुकान लगायी

लालच कौंधा दरिद्र हृदय में

व्याघ्र ने तरकीब लगायी

पूरे वन में फैला दूँगा

जाल ऐसी कुमति आई

कठिन डगर पर बोझा ढोते

आख़िर वन की मंज़िल आई

वन के भीतर घना अंधेरा

छोटे से पत्थर से ठोकर खायी

अपघात घटा वन हँसा उसको जैसे मूर्छा आई

करुण पंछी ने बनाया दोना वानर टोली पानी लायी

देख करुणा ऐसी व्याघ्र ने फिर से सदबुद्धि पायी

जोड़ हाथों दोनों अपने प्रायश्चित की गुहार लगायी

छोड़ शिकार फिर उसने फल फूल की दुकान लगायी

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15 minutes ago