थोड़ा आसमान बन जायें

थोड़ा आसमान बन जाते या थोड़ा ज़मीन हो जाते

इतना ख़फ़ा हैं आज से काश ये सारे आज कल हो जाते

जो भी बने जाने क्यों काफ़ी नहीं काश ज़िंदगी कुछ और बन जाते

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एक घंटा पहले